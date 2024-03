"Todos quieren ganarle al campeón": The Strongest perdió la punta del grupo A

En un encuentro disputado en Tarija, The Strongest sufrió una derrota por 2-0 frente a Tomayapo, perdiendo así el liderazgo del grupo A en el Torneo Apertura. El equipo atigrado ahora se ve obligado a buscar asegurar su clasificación a los cuartos de final en Santa Cruz, enfrentando a San Antonio y Real Santa Cruz en la fecha 7 y 8, luego del receso por la fecha FIFA.



El capitán de The Strongest, Adrián Jusino, expresó su frustración por el resultado, señalando que el equipo no logró ejecutar lo planificado. "Molesto porque no salieron las cosas, el equipo no hizo lo que se planificó. La responsabilidad es nuestra, no solamente del profe", declaró Jusino.



Respecto al arbitraje del encuentro, Jusino prefirió no ahondar mucho, pero manifestó su deseo por un juego más espectacular. "Del arbitraje no me gusta hablar mucho, pero sí hubiera querido que haya un poco más de espectáculo. No tanto un juego de roce, jugadores tirados en el suelo, al final del partido no habían pelotas tampoco", comentó el capitán.



Sin embargo, Jusino reconoció el mérito del rival y destacó la cohesión del equipo. "El rival hizo lo que tenía que hacer. No dudo en el camarín que tenemos, hay un grupo muy sano y trabajador. Todos quieren ganarle al campeón", afirmó.



Ante el próximo partido contra Real Santa Cruz, Jusino señaló que el parate por la fecha FIFA debe ser aprovechado para reflexionar y mejorar. "El parate nos tiene que servir para reflexionar y mejorar", concluyó el capitán del equipo atigrado.