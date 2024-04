Un The Strongest mermado buscará ante Universitario el boleto a la final del Apertura

Desde las 16:00 y con arbitraje de Ivo Méndez, The Strongest y la ‘U’ de Vinto se enfrentarán en el Hernando Siles, en el partido de vuelta por la semifinal del torneo Apertura. Los dirigidos por Pablo Lavallén, tienen la ventaja del choque de ida cuando ganaron por 1-0 gracias al gol convertido por Luciano Ursino, de penal.

Para el partido de vuelta hay bajas importantes en el Tigre. No estarán por expulsión el zaguero Adrián Jusino ni el extremo por derecha, Joel Amoroso, los dos clave dentro de la estructura del Tigre. Por Jusino es una opción la inclusión de Marc Enoumba, un hombre que no ha tenido muchos minutos en el once.