Viscarra se queda en The Strongest porque Lanús contrató otro arquero

Se veía venir. Hace algunos días Lanús mostró interés por el arquero de The Strongest y de la selección boliviana Guillermo Viscarra, pero casi al mismo tiempo mantenía negociaciones con Belgrano de Córdoba por su guardameta Nahuel Losada, a quien finalmente contrató.

En primera instancia El Granate, como le dicen a Lanús, ofreció $us 900.000 para llevarse a Losada, dinero que no aceptó Belgrano de Córdoba, pero como el mencionado portero era prioridad para Lanús, subió su oferta a $us 1,2 millones.