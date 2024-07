Catalizadores del crecimiento en la era digital

En un mundo donde el cambio es la única constante, los jóvenes ejecutivos se encuentran en la primera línea de la transformación organizacional, siendo los modelos administrativos obsoletos del pasado y los silos organizacionales sus principales barreras. La economía digital no solo ha alterado la forma en que operan las empresas, sino que ha creado un terreno fértil para la innovación y el emprendimiento; detrás del problema siempre existe la oportunidad, que no la veamos no significa que no está ahí.