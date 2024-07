Concurso de robótica en Santa Cruz con proyección internacional

RoboRAVE International, Inc. Es una organización sin fines de lucro (non profit), bajo la sección 501 (c) (3), de las leyes de EE.UU. La cual es creadora y operadora del programa Colaborativo de RoboRAVE Internacional que se creó en el año 2001 por Russ Fisher-Ives, Fabián López, y Bandy que son tres Maestros de Tecnología y Matemáticas de New Mexico, USA.