Convenios, un beneficio más para lograr la excelencia

Conscientes de que los convenios internacionales son una herramienta para lograr la excelencia profesional, las universidades privadas se esfuerzan por firmar nuevos convenios internacionales con otras instituciones cada año y brindarle un beneficio más a sus estudiantes.

Este tipo de alianza, según expertos en educación, son clave para el intercambio de conocimientos, prácticas y metodologías, que permiten el fortalecimiento de la investigación.

En el caso de la UPDS, ha firmado nuevos convenios internacionales con universidades de Chile, Perú y Argentina y organizaciones como la Cooperación Alemana y Solidar Suiza. Así mismo se activaron acuerdos y redes internacionales como Udual, RLCU, OUI y CriscosS para desarrollar actividades académicas y culturales, tales como: Movilidad Estudiantil Virtual, Torneos de Debates, Seminarios y Talleres, entre otras.

La Utepsa, por su parte, ha suscrito acuerdos con Iberonex– España (integrante del Grupo Planeta), Universidad Tecnológica Nacional Facultad La Rioja–Argentina y el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán–México. También tiene un convenio con el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz para la realización de pasantías, investigaciones conjuntas y cooperación en diversas áreas vinculadas a la educación superior.

Entre tanto, Unifranz cuenta con convenios con univerdades de varios países como España (Universidad del País Vasco, Universidad Europea de Atlántico, Universidad de Sevilla, entre otras), Colombia (Universidad de Magdalena, Universidad del Valle, entre otras) y Chile (Universidad Gabriela Mistral, Universidad Diego Portales y Universidad Tecnológica Metropolitana).

La Ucebol cuenta con convenios con instituciones departamentales y nacionales. Recientemente firmó un acuerdo de cooperación con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), para beneficio de los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Transporte y Vialidad. Pronto firmará otro acuerdo con la Universidad de Nagasaki University del Japón, para realizar investigaciones conjuntas en áreas de la salud y empresariales.

Internacionalización

Los estudiantes de la UPSA tienen la opción de acceder a la doble titulación en universidades europeas en casi la mitad de las carreras que ofrece la institución educativa, tras arribar a feliz término las gestiones para ampliar el convenio con la Rennes School of Business (Francia), la Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) y la Università degli Studi di Genova (Italia).

La UPSA es integrante activo de prestigiosos organismos educativos internacionales que le permiten relacionamiento con más de 2.000 universidades en el mundo, haciendo posible la obtención de certificaciones de calidad académica e institucional (acreditación), intercambios estudiantiles y docentes, pasantías profesionales a través de 200 convenios con las más importantes universidades de 30 países.

Por su parte, Unicen ha firmado convenios de doble titulación con universidades del exterior. La universidad cuenta con diversos convenios interinstitucionales que fomentan la movilidad estudiantil y de los docentes, con universidades del Brasil, Perú, Chile, Argentina y otras.

En la UPB los estudiantes de las carreras de Economía, Ingeniería Financiera, Ingeniería Comercial y Administración de Empresas pueden optar por cursar el programa de titulación paralela con la University Of London. La institución también cuenta con el Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP), un programa (financiado en su totalidad por el Gobierno canadiense) dirigido a los mejores estudiantes de cada campus que otorga una beca de manera semestral.

La UCB brinda doble titulación en Administración de Empresas e Ingeniería Comercial con la Universidad Católica de Salta. También dispone de movilidad estudiantil y de personal académico en universidades de distintos países como Alemania, Venezuela, Estados Unidos, España, Eslovenia, Chile, Argentina, Perú, Suiza, Brasil, Reino Unido y Colombia.

La institución ha suscrito acuerdos con la Caja Petrolera de Salud, Caja de Salud de la Banca Privada, Cadex, Observatorio San Calixto, Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, entre otras entidades.

En tanto, Diakonía, gracias a que la UCB tiene convenios con más de 191 universidades internacionales de alto nivel, posibilita el intercambio de estudiantes de pregrado y la postulación de becas de posgrado para realizar estudios de especialización.

Los estudiantes pueden elegir universidades de más de 30 países en Sudamérica, Norteamérica, Europa y ahora también Asia, para postularse a tu intercambio internacional.

Como parte de sus convenios internacionales, la UEB acaba de recibir a un grupo de 12 estudiantes de la Universidad de Georgia quienes realizaron una pasantía en la Facultad de Salud, con un programa que incluyó prácticas en centros de salud públicos y privados de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Por su parte, la Univalle ofrece pasantías en otros países. Recientemente puso a disposición de sus estudiantes pasantías en Suecia (Sistemas, Electrónica, Telecomunicaciones), Austria (Mecatrónica) y Brasil (Informática o Sistemas).