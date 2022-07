La perfecta simbiosis entre el e-commerce y comercio exterior en Latinoamérica

“El eCommerce y comercio exterior son ventanas de oportunidades para los emprendedores y empresarios, porque pueden expandir sus ideas de negocio hacia el mercado internacional, e incluso, en un futuro no muy lejano, todas las empresas nacionales e internacionales van a tener que crear un modelo de negocio de ventas on-line, porque si no, van a ser empresas invisibles con tendencias a desaparecer en el mercado”, indicó Hammeleth Saavedra, director de la carrera de Ingeniería Comercial.

Las empresas bolivianas utilizan el e-commerce para la distribución de sus productos y servicios sin limitarse solamente en Bolivia, sino también, hacia toda Latinoamérica; es el caso del Grupo Multimedia El Deber, que obtuvo el primer lugar de premiación en la Categoría de Entretenimiento y Medios gracias al eCommerce Day. Expandir un negocio a nivel internacional a través del internet requiere una inversión cada vez más pequeña o simple. El enfoque no sólo está en la creación de páginas web, pues, también existen plataformas como Amazon que brinda la posibilidad de vender productos en cualquier país.

Este nuevo modelo no debe verse como una amenaza para los comercios físicos, hay que entender que el e-commerce es una oportunidad para incursionar hacia el comercio exterior, sin la necesidad de invertir en grandes presupuestos. La mayoría de las plataformas son seguras y cobran únicamente un porcentaje de comisión por cada venta. Cabe resaltar, que, aunque no se requiera una inversión inicial, no quiere decir que haya que dejar cuentas sin resolver; los negocios serán rentables si tienen un plan estratégico empresarial.