La pianista Marianela Aparicio nos ofrece un viaje por el piano latinoamericano

Marianela acaba de volver de Buenos Aires donde grabó su segundo disco bajo la firma de Virtuoso Records conformando un trio junto a los músicos Argentinos Cecilia Isas y Pablo Nalli que pronto se lanzará, se encuentra preparando también su nuevo videoclip de Alma Cruceña, invitada por La frontera Internacional Conferences en Texas hará una presentación de sus 4 arreglos en esta versión denominada, Women At The Piano, a celebration of piano music by Women Composers y tendrá una gira por Europa en mayo difundiendo el disco e invitada por una orquesta para interpretar el concierto de Ravel.