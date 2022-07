La Universidad Privada Domingo Savio junto a la carrera de Medicina forman profesionales más humanos

La formación superior en Ciencias de la Salud Humana destaca en la UPDS por la importancia de los desafíos en la aplicación de sistemas de aprendizaje modernos que se utilizan en el desarrollo de los procesos de enseñanza. Con el avance tecnológico y las implicaciones más amplias de la formación médica, los estudiantes requieren habilidades innovadoras a través del aprendizaje interprofesional, siendo necesario introducir e implementar planes de estudios médicos flexibles que se adapten a la enseñanza moderna diferenciada para equilibrar y cerrar la brecha entre las metodologías de enseñanza tradicionales y los requisitos educativos actuales, siendo este el elemento esencial de la calidad académica de la UPDS.

La carrera de medicina en la UPDS inicia sus actividades el año 2017, lo que significa que actualmente cuenta con su primer grupo de médicos internos que están realizando sus prácticas en los diferentes Hospitales del sistema de salud. Es importante ver como a pesar de ser una carrera nueva en la UPDS, los internos sobresalen por sus conocimientos, habilidades, además de una conducta cálida con los pacientes, siguiendo el eslogan de la universidad “PROFESIONALES MÁS HUMANOS”.

Visitando las instalaciones de la carrera de medicina en la UPDS, es factible evidenciar ver que la universidad cuenta con una infraestructura nueva, amplia y con todas las áreas que se requieren, entre ellas destacan: laboratorios de bioquímica, histología, microbiología, parasitología, anfiteatro, los cuales se encuentran completamente equipados con medios audiovisuales, microscopios, centrifugadoras y muchos más que hacen que el aprendizaje pase de ser un conocimiento a ser un desarrollo de habilidades, donde el estudiante pone en práctica lo aprendido desde el primer semestre en el marco de las metodologías modernas que en este tiempo se desarrollan a nivel mundial. Siguiendo con el recorrido a las instalaciones del área de Salud, llama la atención la sala de simulación quirúrgica, donde los estudiantes aprenden a desenvolverse dentro de un quirófano, realizan suturas y otros procedimientos más complejos.

La infraestructura y disposición tecnológica de la carrera de medicina de la UPDS está formulada bajo el modelo educativo por competencias, lo cual permite integrar todos los saberes, para formar profesionales más preparados para afrontar y resolver problemas en salud que les pueda presentar. Este modelo educativo-incentiva y motiva al estudiante a que se apropie de su conocimiento y desarrolle una capacidad de análisis, la cual no es posible de alcanzar con el modelo antiguo.

Al respecto, la Dra. Ruth Koria Saracho, docente de pregrado de la carrera de medicina en la UPDS comenta: Como docente de la carrera de Medicina de la UPDS me siento muy comprometida con su misión; considero que formar médicos más humanos es un pilar importante para generar cambios en la atención a nuestros pacientes, no sólo nos preocupamos por una formación académica de excelencia sino una formación que va mucho más allá preparando a los futuros médicos para ser competentes e íntegros respetando la vida y los derechos de los demás. En lo personal es gratificante formar parte de este proceso educativo, y cada encuentro sincrónico es un reto para generar en nuestros estudiantes esta conciencia humana por ello me siento plenamente identificada con el lema de la carrera PROFESIONALES MÁS HUMANOS.

Por su parte, el Dr. Sergio Roca, Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud expresa que la universidad forma profesionales de excelencia académica, además de fomentar y priorizar la investigación, a través de la cual los estudiantes adquieren la capacidad de adquirir nuevos conocimientos, los cuales están destinados a resolver los problemas de salud que tiene nuestro país. Además, sostiene que la universidad está en un continuo desarrollo de internacionalización, lo cual se logra por medio de convenios, certificaciones, membresías, con universidades de renombre a nivel internacional, al igual que sociedades científicas, instituciones de salud y otros, los cuales amplían las oportunidades de aprendizaje de sus estudiantes, además de brindar mejores oportunidades laborales al momento que estos empiecen a ejercer su profesión, ya que nuestro médicos están preparados para responder a los retos en salud de nuestro país y del mundo entero.





De esta manera, en la UPDS con alta calidad académica y modernas técnicas de enseñanza y aprendizaje centradas en el estudiante a través de nuevos enfoques creativos en la adquisición de conocimientos constructivos se fortalece la experiencia profesional mediante el desarrollo de habilidades, competencias, liderazgo y profundos valores humanistas y éticos en el campo de la medicina.