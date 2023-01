Universidad Cristiana de Bolivia en constante crecimiento

Están listos para llegar hasta el último rincón de Bolivia (donde puedan acceder a una señal de internet) con su programa de profesionalización en diversas carreras. Es decir, facilitar a los bachilleres sus estudios, y no tener que trasladarse hasta la ciudad capital realizando muchos gastos en alquiler de viviendas, compras de alimentos, pasajes en transporte y otros gastos no previstos. Ahora mismo ya algunas universidades del exterior están ofertando en el país estudios virtuales, pero lamentablemente nosotros aun no lo podemos hacer. Esperamos que pronto las autoridades educativas de Bolivia puedan dar luz verde al proceso de enseñanza aprendizaje desde la Universidad Virtual y dar acceso a miles de jóvenes de ciudades intermedias y provincias a profesionalizarse desde sus propios espacios y entornos familiares.