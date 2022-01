UPDS y la editorial Comunicarte hacen realidad la edición del libro “Cuentos infantiles para chiquitines”

Escucha esta nota aquí

Una de las características esenciales de la Universidad Privada Domingo Savio (UPDS) es fomentar el talento mediante iniciativas estudiantiles destinadas a impactar en la sociedad y así gestar las competencias idóneas para ejercer en el futuro sus respectivas profesiones.

A través del Convenio Institucional de la Universidad Privada Domingo Savio con la Editorial Comunicarte, se realizó la edición de ocho cuentos infantiles, que fueron compilados en un solo texto. Un logro que consolida una actividad académica y permite vivenciar el talento literario de jóvenes estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales.

Cada uno de los cuentos está íntimamente ligado a situaciones sociales infantiles, promoviendo valores como el respeto, la solidaridad, honestidad, responsabilidad, entre otros, utilizando un lenguaje sencillo y llamativo con historias conmovedoras.

“Una de las políticas asumidas por Comunicarte, es promover e incentivar la lectura en nuestra sociedad, para esto, auspiciamos a jóvenes escritores que quieran incursionar en el ámbito literario. Nuestra Editorial está complacida con el acuerdo institucional firmado con la UPDS, donde ambas instituciones nos apoyamos mutuamente intercambiando nuestros conocimientos”, manifiesta la Lic. Ana María de Artigas, Gerente General de la Editorial Comunicarte.

Todo empezó con un concurso impulsado por la Facultad de Ciencias Sociales de la UPDS, quienes convocaron a sus estudiantes a escribir cuentos breves infantiles. “El proceso desde su inicio hasta su finalización, fue posible gracias al apoyo de las autoridades de la UPDS y al acompañamiento de profesionales en el campo de la Literatura como ser, María Julia Sueldo Bianchi, Pablo Carbone y Jaqueline Rivero, quiénes aportaron a través de talleres y charlas de apoyo al grupo de estudiantes que aceptaron ser parte de la convocatoria”, relata la Lic. Natalia Rivero, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y principal gestora del proyecto.

Son ocho lecturas, que incluyen después de cada historia actividades de comprensión lectora, un proceso cognitivo orientado a entender el significado de un texto. Un excelente libro para los niños del hogar.

“Recuerdo que, desde pequeña, sentí un llamado al mundo de las letras, mi abuela quien trabajaba como bibliotecaria, me permitía refugiarme y disfrutar de cada libro, cuando estaba en colegio me inscribía a todos los concursos de literatura que la dirección convocaba, al enterarme sobre la convocatoria de la Facultad de Ciencias Sociales, no la pensé dos veces y me apunté. Sentí mucha sorpresa, dicha y orgullo al obtener el premio. Jamás imaginé tener la oportunidad de publicar mis obras en un libro, era una meta a largo plazo, pero el convenio entre la UPDS y la editorial Comunicarte, me permitió lograr ese sueño”, indica, Alejandra Gómez Pacheco, autora de dos de los cuentos.

Deisy Vilte, autora del cuento “El regreso de los uputaf”, dijo, “Ha sido una gran oportunidad para poder expresar mi gusto por las letras y llegar con un mensaje positivo al sentir de un niño, desde un análisis de la realidad y en la búsqueda de transformarla en animación fue que dinamicé aquella imaginación, fomentando valores y el respeto por la biodiversidad. Agradecida y feliz por haber sentido el apoyo y la apertura al talento de nuestra casa de estudios, la UPDS”.

Natalia Patrony, autora de "Uga la Cerdita”, expresa que escribir el cuento la hizo volver a vivir y recordar travesuras de su infancia, “es una de las experiencias más emotivas de mi vida, ya que conserva una esencia de mi familia, me alegra mucho tener un cuento que promueve valores familiares".

A su vez, Andrés Castrillón Caro, autor del cuento "Mima, la jirafa", manifiesta, “Hacer parte del grupo de autores, para mí ha sido una de las experiencias más enriquecedoras, pues a partir de ella pude iniciar -en un primer paso- el mágico sendero literario con el que he soñado durante toda mi vida”.

Deysi Muñoz, autora del cuento "Mi dedito y yo", menciona, “Quiero agradecer a la UPDS y Comunicarte y a nuestra querida Lic. Rivero, quienes nos brindaron esta oportunidad y su apoyo en cada una de las etapas de su elaboración. Es un honor el haber sido parte de este grupo tan talentoso de personas, quienes, gracias a este proyecto, hemos podido llevar a los pequeños y grandes lectores, nuestras historias”.

Recientemente en un acto realizado en la UPDS, la Lic. Pamela Artigas, Gerente Comercial Comunicarte, hizo entrega de las regalías de ventas del libro de cuentos a María Alejandra Gómez representante de los autores.

Con esta experiencia la UPDS consolida una práctica que permite evidenciar la calidad de su formación académica y la gestación de talentos que sin duda seguirán desde la academia aportando al desarrollo de la literatura boliviana.