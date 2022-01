Vinculación universitaria a través del desarrollo turístico

Escucha esta nota aquí

La Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, UTEPSA, en consistencia con su misión “educar para emprender y servir”, se vincula a su sociedad para generar valor a través de líneas de acción enmarcada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dentro de los cuales se contempla que las actividades turísticas que deben ser un aporte a la conservación, la reducción de la pobreza, la equidad de género y la inclusión social.

El turismo es una actividad socioeconómica que no solo genera fuentes de empleo, sobre todo genera la preservación del patrimonio, de la cultura y del medio ambiente. Es una actividad que promueve la sostenibilidad de un país o destino. Es por esa razón que muchos países invierten fuertemente en esta actividad para el desarrollo económico de sus países. Como ejemplo podemos mencionar Francia, Estados Unidos, Italia, España, Reino Unido, Alemania y México, que es el único destino de Latinoamérica entre los 10 países más visitados del mundo. Estos destinos aprovechan los beneficios de que genera el turismo como aporte al cumplimiento de los ODS, ayudando a los países emergentes a tener un mejor desarrollo económico, siempre y cuando cuenten con las políticas necesarias para su implementación.

Las empresas son los pilares fundamentales para el desarrollo del turismo en cualquier país o destino puesto que son las que permiten el traslado, estadía, alimentación, información y diversión de los turistas, para lo cual se basan en diferentes procesos en la gestión de sus empresas para la oferta de sus servicios y satisfacción de sus clientes. En los dos últimos años se tuvo que innovar en muchos procesos de gestión empresarial para dar respuesta a los cambios que generó el Covid-19 garantizando principalmente la seguridad sanitaria de los turistas, los destinos emergentes se vieron obligados a innovar en los procesos más básicos como ser de Check-in /Check. Out (registro y salida de huéspedes en los hoteles) implementado la digitalización a través de aplicaciones móviles, por el tema de la seguridad sanitaria se implementó también el uso ultravioleta para generar inocuidad y limpieza tanto en los hoteles, restaurantes y aerolíneas. Los restaurantes implementaron delivery para la entrega del menú y los pedidos mediante aplicaciones. Otro ejemplo muy marcado de innovación se dio en la forma de comercializar los servicios turísticos que mayormente se realizaba B2B “Business to Business” y actualmente se enfoca más en el B2C “Business to Consumer”. Ahora todo se basa en el marketing turístico digital para entender y satisfacer las necesidades del nuevo perfil de los turistas.

En respuesta a los cambios, UTEPSA a través de la carrera Administración de Turismo está comprometida a formar profesionales que den soluciones innovadoras a las empresas turísticas y que sean capaces de desarrollar destinos turísticos inteligentes y principalmente crear nuevos emprendimientos innovadores, a través del modelo pedagógico E9 que forma profesionales con un perfil integral que dé respuesta a las necesidades y nuevas exigencias del entorno global.

PERFIL INTEGRAL Y ÚNICO DEL PROFESIONAL DE UTEPSA

✔️Líder y comunicador centrado en valores.

✔️Integrado al contexto internacional.

✔️Planificador y organizado.

✔️Vinculado a su sociedad con actitud de servicio.

✔️Emprendedor e innovador.

✔️Respeta la cultura y está orientado a una vida sana.

✔️Investigador con pensamiento crítico.

✔️Busca la mejora continua.

✔️Usa soluciones tecnológicas.





UTEPSA también innovó en su plataforma para brindar y facilitar la enseñanza de forma virtual, donde los estudiantes pueden seguir el avance de su materia con todas las actividades de una manera efectiva, junto a docentes altamente capacitados en ecosistemas digitales, dando respuesta a las nuevas exigencias de la formación profesional sincrónica y asincrónica. La innovación también se dio en la experiencia de los estudiantes con la digitalización de los procesos de atención estudiantil y programación de materias a través de la APP UTEPSA.

En relación a la formación profesional complementaria, UTEPSA cuenta con diferentes laboratorios, simuladores de negocios, Centro de Innovación y Emprendimiento que no solo concretiza los modelos de negocio de los estudiantes, sino pretende apoyar al entorno con nuevos emprendimientos e innovación. De igual manera cuenta con el departamento de internacionalización que permite el intercambio de los estudiantes a otras universidades del mundo y convenios internacionales consolidando una formación global. El apoyo de las empresas más prestigiosas da lugar a las pasantías y bolsas de trabajo, un posicionamiento reconocido por la calidad académica en la formación profesional.