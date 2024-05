Pablo Godoy: “No jugamos la final de la que tanto hablamos, fuimos displicentes”

Universitario de Vinto sufrió un duro tropiezo en la final de ida del torneo Apertura. El equipo cochabambino no hizo respetar su localía y terminó cayendo 2-1 ante San Antonio de Bulo Bulo, quien tomó aire de cara a la revancha. Una vez finalizado el encuentro, Pablo Godoy, director técnico de la ‘U’, conversó con los medios en conferencia de prensa y expresó su disconformidad por el rendimiento de sus dirigidos.



“Primero debemos reconocer que nosotros no jugamos la final de la que tanto hemos hablado. Creo que fuimos muy displicentes y tenemos que reconocer que el partido lo perdimos nosotros”, manifestó el entrenador paraguayo.



Godoy, también felicitó a su rival y reconoció que su equipo fue superado en el primer tiempo. “Hay que felicitar a San Antonio, hizo un primer tiempo intenso y rápido, tenía su armas y supo aprovecharlo. Nosotros fuimos muy inocentes”.



A pesar de la derrota, Godoy se mostró convencido de cara al partido de vuelta, que se disputará este domingo en el estadio Carlos Villegas de entre Ríos. Considera, que su equipo sabe jugar muy bien visitante.



“Nuestro equipo generalmente sabe jugar de visitante, seguramente San Antonio también planificará su trabajo. Nosotros sea como sea no tenemos más que pensar ni perder, debemos ir a por todo. Nos queda el partido del año, así lo vamos a catalogar”, añadió.



Finalmente, Godoy aseguró que su equipo tiene la capacidad de revertir los malos momentos. “Este equipo sabe reiniciarse, lo hizo varias veces. Va a ser una oportunidad de vida para nosotros, debemos descansar bien y entender que si seguimos jugando de punta de pie no lograremos el objetivo que nos trazamos a principio de año”, sentenció.