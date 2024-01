Tommy Tobar le respondió a Marcelo Claure: "Si no me conoce, me voy a hacer conocer"

El destacado delantero colombiano Tommy Tobar hizo su llegada a Cochabamba para integrarse a las filas del FC Universitario, equipo al que se une con la firme intención de competir por los primeros puestos y, al mismo tiempo, dejar su marca para que Marcelo Claure, presidente de Bolívar, 'lo conozca'.



Las motivaciones de Tobar se originaron a raíz de un tuit publicado recientemente por el titular celeste, quien cuestionó, "¿Quién es Tommy Tobar?"



"Si no me conoce, me voy a hacer conocer y que vea quién es Tommy Tobar en Bolivia. No me sorprendió lo que dijo Marcelo (Claure), él es así, le gusta el show," afirmó el goleador colombiano con una sonrisa en el rostro.



El exjugador de Nacional Potosí explicó que su incorporación al equipo cochabambino es por una temporada, con el objetivo claro de competir en la tabla de posiciones y avanzar en la Copa Sudamericana, donde se enfrentarán a su antiguo equipo en la primera fase.



"Nacional representa mucho para mí; es duro despedirse, pero también es lindo empezar una nueva historia. Tommy siempre representa goles y es con lo que vengo a aportar; será mi granito de arena," destacó el atacante.



Con la llegada de Tobar, FC Universitario suma su segunda incorporación destacada, sumándose al argentino Maximiliano Núñez, consolidando así un equipo que aspira a destacar en la próxima temporada.