Camacho reconoce el rol de opositor que le dio la votación y advierte a Arce: "No permitiremos la persecución"

"En un acto de responsabilidad, reconocemos y asumimos el rol que los bolivianos nos dieron en esta elección, que es el rol de opositores, en ese sentido, nos comprometemos a ejercer con eficiencia y con los principios que nos mueven y que nos permitieron soñar una mejor Bolivia", afirma el candidato a la presidencia de Creemos en un mensaje grabado que dura casi cuatro minutos. Pero al mismo tiempo lanza una advertencia al presidente electo Luis Arce: “No permitiremos la persecución, vamos a defender a todos los que lucharon en los 21 días, no permitiremos que nuestro pueblo sea procesado ni perseguido”.

Luis Fernando Camacho pone en relieve que lo dio todo junto a miles de voluntarios, candidatos y activistas.

Primero hace notar que no está de acuerdo en el proceso eleccionario llevado a cabo por el Tribunal Supremo Electoral. "Desde el primer día le exigimos al TSE que asuma un rol correcto y eficiente como administrador del proceso, y desmonte la maquinaria del fraude electoral, subsane los vicios del padrón electoral y de la desigualdad del voto rural, frente al voto urbano".

Adicionalmente detalla que durante el desarrollo del proceso su agrupación presentó más de una decena de memoriales con documentación probatoria y dos denuncias que a su entender, deberían de haber inhabilitado la sigla del MAS en este proceso electoral.

"Pero la actitud del TSE fue vergonzosa, no hicieron nada de todo lo que nuestro frente político y la ciudadanía le exigimos, pero la acción más lamentable fue la de suspender el conteo rápido la noche previa a la elección, una decisión que fue validada por la comunidad internacional y por los demás frentes políticos, pero como alianza Creemos hicimos público nuestro rechazo y solicitamos inmediatamente su reversión, pero tampoco nos escucharon", detalla Camacho.

En la parte final de su video lanza la advertencia: "A Luis Arce le decimos que representaremos dignamente el mandato que nos dio la gente y seremos una oposición firme y democrática que no permitirá el regreso del abuso, la corrupción ni la persecución, pero si el MAS pensara optar nuevamente por el camino de la persecución y el abuso, no pensamos irnos a ningún lado, este es nuestro pueblo, vamos a defender a todos los que lucharon en los 21 días, no permitiremos que nuestro pueblo sea procesado ni perseguido por levantarse contra la tiranía".

