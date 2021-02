Candidata de Pan-Bol se declara en la clandestinidad ante amenazas recibidas en el Trópico de Cochabamba

Escucha esta nota aquí

Juana Rojas, candidata a la Alcaldía de Puerto Villarroel, Trópico de Cochabamba, por Pan-Bol, decidió declararse en la clandestinidad anta amenazas de muerte y un atentado contra su vivienda.

La agrupación política denunció ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que su postulante es hostigada, atribuyendo los ataques a militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Mediante un comunicado, ese frente político informó que Flores se encuentra en la clandestinidad “por temor a las amenazas, persecución política, violencia y acoso político que viene sufriendo por parte de los candidatos y militantes del MAS-IPSP”. Al momento se desconoce la situación o lugar donde se encuentra la postulante.

“Por ahora no cuento con mi teléfono porque me llaman, me amenazan pidiendo mi renuncia, yo pedí garantías al Defensor del Pueblo para mi familia y para mí (…) Llaman por radio y comunicación para decirme que me vaya hacia Santa Cruz”, afirmó la candidata según un audio enviado a la prensa por la administración de PAN-BOL.