Contradicciones por el paro: el Comité pro Santa Cruz no está de acuerdo y unionistas dicen que a los jóvenes no los van a volver a usar

Desde hace tres noches miles de personas se reúnen a los pies del Cristo Redentor en vigilia por el conteo de votos por las elecciones generales, resultados que serán presentados hoy por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), a las 18:00, en la sede de Gobierno.

El descontento por los resultados preliminares fue calando hondo en los sentimientos de los denominados autoconvocados, hasta que anoche, Juan Martín Delgado, presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) convocó a la ciudadanía a un paro a partir de las 00:00 de este sábado como respuesta a un supuesto fraude en el conteo de votos.

Pero hoy, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, indicó que "no hemos tomado acción ni somos parte (de la convocatoria). Creemos que no es un momento adecuado".

El cívico cree que, por ahora, la pelea debe ser jurídica y que, para tomar una decisión como la del paro, se debe convocar primero a una Asamblea de la Cruceñidad.

Después de las declaraciones de Calvo, el presidente de la Unión Juvenil Cruceñista se manifestó en la red social de la institución que preside y se declara decepcionado "por el discurso mentiroso que existió en este último año, de que los jóvenes habían liderizado el movimiento de los 21 días de paro".

El unionista se plantea: "¿Por qué desprestigian un movimiento juvenil de una institución cívica juvenil con todo el derecho para velar por los intereses de Bolivia? Estamos viendo un silencio cómplice de todo lo que está sucediendo, las pruebas nos las entregaron a ambos en el mismo momento, al Comité pro Santa Cruz y a la Unión Juvenil Cruceñista".

Delgado además reclama que hasta la fecha no se respetó lo que se mandó en el cabildo, "se pidió el cierre del TSE en su momento, se pidió la abrogación de los decretos que están incendiando la Chiquitania y seguimos", reclamó.

Por último denunció que "esta lucha es una pantomima de personas que ya nos traicionaron antes, ¿en qué línea está el señor Rómulo Calvo, en la de Rubén Costas que hace 14 años nos traicionó? A los jóvenes no nos van a volver a usar, no somos su carne de cañón, ponemos el pecho a la bala cuando ustedes no se animan a salir de su oficina. Estamos esperando que salgan a darnos una explicación de lo que está sucediendo, caso contrario el pueblo va a decidir", desafió.

Corrió el rumor de que la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC) estaba convocando a los comparseros para que el paro de 48 horas sea un éxito. Al respecto Carlos Arrien, presidente de la ACCC, dijo a EL DEBER que como institución no han sacado un comunicado oficial para convocar a las comparsas a un paro y que en todo caso, ellos esperara el pronunciamiento del Comité pro Santa Cruz. "Pero los comparseros que quieran hacerlo (apoyar el paro) están en su derecho como ciudadanos".