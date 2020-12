Copa confirma que será candidata y siente decepción de la dirigencia del MAS

Escucha esta nota aquí

Eva Copa confirmó este lunes que será candidata a la Alcaldía de El Alto. Espera que el MAS reflexione. Mientras evalúa las invitaciones que surgieron de otros frentes, como el Movimiento Tercer Sistema (MTS) y Jallalla La Paz.

“Muchos me han invitado, no lo he decidido todavía, sé que faltan horas, pero es una decisión muy importante y debe tomarse con calma, estoy esperando que el MAS reflexione, es como un partido de fútbol, en el último momento puedes meter un gol, o empatar o perder”, dijo en entrevista con radio Fides.

Afirmó que se siente decepcionada de los dirigentes que eligieron a Zacarías Maquera como postulante del ‘instrumento político’, pero enfatiza que siempre será de izquierda y que respaldará al actual Gobierno.

“Estoy agradecida con el MAS, con el hermano Evo, pero tengo clara mi posición política. Yo siempre voy a ser de izquierda, pero tengo que apoyar nomás a mi gente”, agregó la exasambleísta

Advirtió que los dirigentes del oficialismo no consultaron a las bases en la definición de la postulación, pero dejó al margen de eso a Evo Morales, jefe del partido, que, según ella, no participó en la elección de Maquera.

“No puedo traicionar a mi pueblo, si los abandono sería una traidora (…) Yo me voy a presentar (como candidata a la Alcaldía de El Alto), es necesario que la ciudad de un giro, estamos cansados de las roscas, de sectores que no velen por todos”, recalcó.