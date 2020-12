Cossío: "El TSE debe permitir la revisión del padrón electoral"

Escucha esta nota aquí

El exgobernador y líder político de Camino Democrático al Cambio (CDC), Mario Cossío, pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) abrirse a la demanda de revisar el padrón electoral y no negarse a evitar que se lo haga.



Cossío dijo a EL DEBER que el padrón no garantiza la transparencia para las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021 porque sigue registrando ausentes e inhabilitados que sufragan en las urnas.



“Yo soy una prueba de ello, ya que en los 9 años que estuve asilado en Paraguay, no me eliminaron y alguien seguía votando por mí en tres elecciones que se realizaron, cuando estaba fuera del país. En esta última elección voté por haberme registrado otra vez”, comentó.



Para el líder político, debe haber miles de casos de ciudadanos bolivianos en esta situación y por eso urge la revisión del padrón "fraudulento" que el máximo órgano electoral no puede negarle a los actores y las agrupaciones políticas que exigen reglas claras para las elecciones subnacionales del próximo año.



Representantes de al menos once fuerzas políticas en Tarija, a través de un documento político, piden al Tribunal Supremo Electoral que reconsidere su posición y acepte la demanda.



Cossío, quien busca articular la unidad de los partidos y agrupaciones opositoras al Movimiento al Socialismo (MAS), consideró que el padrón electoral debe estar limpio y darle confianza a los actores políticos y a la población que sufraga en las urnas.



“No tengo aspiración personal de candidatear después de vivir en el asilo político, pero el órgano electoral no puede negarle a una demanda de revisión”, reafirmó la exautoridad que retornó al país a fines del 2019 desde Asunción (Paraguay).