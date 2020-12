Cronenbold: “Si persiguen a Camacho voy a levantar mi candidatura”

Escucha esta nota aquí

El precandidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) para la Gobernación de Santa Cruz, Mario Cronenbold, pone en duda su participación en las elecciones subnacionales del próximo 7 de marzo, tras conocer la denuncia contra el exlíder cívico Luis Fernando Camacho.

“Si persiguen a Camacho voy a levantar mi candidatura, a cualquiera no solo a Camacho porque va en contra de lo que estoy diciendo. Yo sé lo que sufre la gente cuando te persiguen, cuando te inventan casos, cuando no te respetan o no hay un debido proceso”, advirtió el exalcalde de Warnes en las últimas horas.

Sostuvo que “si mi Gobierno comienza a perseguir, que se busquen otro candidato. A mí no me quita el sueño”. Recalcó que no comparte el uso político de la justicia para “anular” a posibles contrincantes, de acuerdo a radio Fides.

La jornada pasada, la exdiputada del MAS, Lidia Patty, presentó ante la Fiscalía una denuncia por los presuntos delitos de terrorismo y sedición contra el exlíder cívico Luis Fernando Camacho, su padre José Luis Camacho y los excomandantes de las Fuerzas Armadas (FFAA) y Policía por el supuesto “golpe de Estado” que derivó en la salida del expresidente Evo Morales.