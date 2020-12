¿De la política no se vuelve? Tres candidatos periodistas pueden demostrar lo contrario

Escucha esta nota aquí

De la política no se vuelve, reza el dicho que hace referencia a los que toman la decisión de postular por algún partido, dejando de lado oficios que resultan incompatibles con esta práctica. Uno de los más comunes es el periodismo.

En Bolivia, han sido varios los casos de periodistas que saltaron a la arena política y no volvieron más por esas sendas. Entre algunos de los ejemplos de los últimos años, vale mencionar al expresidente Carlos Mesa, el exconcejal Óscar Vargas y el exsenador José Alberto ‘Gringo’ González.

Los casos incluyen a periodistas de prensa escrita, radial y de redes sociales; sin embargo, los que se dieron a conocer públicamente en la televisión han logrado generar una mayor repercusión entre la gente, que los identifica más con el rol que les tocó desempeñar frente a la pantalla chica.

Para las elecciones subnacionales de gobernadores y alcaldes no hay excepciones. Al menos tres periodistas han confirmado su participación en la próxima contienda política en el país: José Gary Áñez, Pedro García y Juan Carlos Arana.

Áñez, que encabeza la fórmula de Comunidad Ciudadana de Santa Cruz en busca del sillón municipal, fue presentador en Activa TV y PAT, además de hacer radio durante varios años. Actualmente trabaja en el programa Desayuno, de Radio Uno. También ha formado parte de Tigo Sports con el programa Laboratorio Fútbol.

El cruceño indicó que permanecerá en Tigo hasta el 31 de diciembre, pero continuará en Radio Uno mientras cumple con sus quehaceres como candidato, los cuales, considera, no tienen por qué chocar con su trabajo periodístico.

“Yo vivo de esto (de su trabajo como periodista), quiero que se entienda. Si el taxista fuese candidato, no va a dejar el taxi. Entonces, yo seguiré en el programa; por un tema ético, no voy a participar de las entrevistas políticas, pero voy a conversar con la gente. Ha habido un debate interno en la radio en relación a este tema, yo creo que uno debe ser honesto en toda la extensión de la palabra. Sería indigno con el oficio periodístico que yo siga entrevistando, porque, evidentemente, al tener una posición como candidato, yo entraría en una ventaja. En ese marco, la contienda no sería leal”, expresó Áñez.

En el caso de Pedro García, luego de una candente pugna entre militantes masistas que lo proponían como candidato a la gobernación cruceña, el periodista acompañará al exalcalde de Warnes, Mario Cronenbold, como postulante a la vicegobernación por el MAS.

“Saber entender los tiempos es requisito indispensable para crecer. El Plan 3000, rebelde e irreverente, da paso al renunciamiento en beneficio de la unidad. La aspiración personal tiene que someterse al bien de todos. Estoy feliz de representar al Movimiento Al Socialismo”, mencionó el expresentador y reportero, que durante varios años trabajó en Red Uno, para luego pasar por diversos medios, entre los que intentó probar el formato de programa de medianoche o late night show.

Por su parte, el periodista Juan Carlos Arana fue confirmado como candidato a la Alcaldía de La Paz por el Movimiento por la Soberanía (MPS), agrupación liderada por Lino Vilca.

Arana es un comunicador con larga experiencia en medios, especialmente en televisión, donde ha conducido durante 27 años el programa Postdata.

Para Arana, el hecho de tomar la decisión de pasar a la política tiene que ver más con una acción cívica que con un cambio de rol.

“Yo no he jurado a ningún partido político, yo he atendido una invitación de la ciudadanía para tratar de hacer viable esta ciudad (La Paz). Creo que el médico no deja de ser médico, ni el abogado deja de ser abogado. La política, como tal, esta deteriorada y es tiempo del ciudadano, de que pueda opinar lo que está sucediendo”, afirma el paceño.

Otro nombre que figura en la lista de candidatos para las subnacionales es Germaín Caballero, que postulará a la gobernación de Santa Cruz con el frente Unidos. Caballero lleva varios años en la gestión pública, ha sido alcalde de San José de Chiquitos y presidente de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos, entre otros cargos que asumió.

Sin embargo, la autoridad tiene un pasado ligado a los medios y al periodismo deportivo. Fue presentador del programa Facetas Deportivas, ha trabajado como periodista de la sección Deportes de EL DEBER y participado en diversos espacios radiales.

El caso de Caballero es el de los que no volvieron de la política a los medios, como ocurrió con Mesa y Vargas.

