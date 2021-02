Defensoría rechaza que viceministro pida listas de funcionarios que no hacen campaña por el MAS

PAÍS

Viceministro de Educación pide una lista de los funcionarios que no hacen campaña por el MAS

(VEA EL VIDEO) “Todos los servidores públicos que trabajan en instituciones públicas como Migración, Aduana, Senasag, Banco Unión, Dirección Distrital de Educación, si no están viniendo a hacer campaña acá, me van a avisar a mí, me van a dar la lista”, señaló en un acto en Puerto Quijarro