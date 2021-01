Dockweiler dice en un programa de Tv que renunció, tomó vacaciones y salió de Bolivia tras la salida de Evo

Escucha esta nota aquí

El candidato a la Alcaldía de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), César Dockweiler, afirmó en el programa de TV “Dilema”, de la Red Bolivisión, que tras “el golpe” renunció a la gerencia de Mi Teleférico, tomó vacaciones acumuladas y viajó fuera del país. Lamentó que luego, el Gobierno de Jeanine Áñez le haya montado un proceso judicial. Dijo que no pudo regresar al país para el entierro de su hermano, que falleció tras un accidente automovilístico.

Dijo que salió del país, “porque no podía quedarme ni un solo segundo a trabajar con un gobierno que estaba entrando a gobernar por los métodos no constitucionales y no democráticos”.

Según Dockweiler, la gestión de Jeanine Añez “le montó” una acusación penal acusándolo de que el Centro Cultural de la Estación Central del Teleférico de ayuda a los jóvenes era utilizado por los guerreros digitales. Habló de la “impotencia y resignación” que sintió al no poder volver a Bolivia para dar el último adiós a su hermano fallecido en un accidente.

Aseguró que ha perdonado a todos y que ha retornado al país sin sentir rencor ni odio, pese a la "persecución política" y órdenes de detención que se emitieron en su contra. También dijo que al menos 1.500 personas aún están detenidas por las mismas acusaciones políticas.

Para el candidato del MAS, la ciudad de La Paz necesita planificación para solucionar el tráfico vehicular que sigue siendo caótico y uno de los principales problemas a resolver con un sistema integrado de transporte.

También habló sobre los anuncios de impugnación a su candidatura a la Alcaldía paceña porque lo consideran un rival de peso en las elecciones y por eso tratan de descalificarlo.

Asimismo, dijo que respeta la decisión del voto ciudadano y está totalmente en contra de las alianzas que contradicen las sentencias del votante. Indicó que no dudaría ni un segundo en abandonar sus proyectos políticos si atentaran o estaría en peligro la vida, no solo de su familia sino también de cualquier persona, porque son invaluables, según reporta un boletín de su campaña.