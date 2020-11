Doria Medina a Arce: 'Una cosa es cantar en campaña y otra en el Gobierno'

Escucha esta nota aquí

El líder opositor y empresario Samuel Doria Medina criticó la postura del nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, quien acudió al Pacto de Unidad (conformado por movimientos sociales y el Movimiento Al Socialismo - MAS) para exponer que las arcas del Estado están vacías y que todavía su gabinete de ministros no está conformando, por lo que buscará a los mejores hombres y mujeres para conformar una 'selección nacional'. Incluso dijo que no descarta disminuir el número de los ministerios -que actualmente son 17- en vista de que "no hay plata".

"Arce tuvo que admitir ante el Pacto de Unidad que debe disminuir la cantidad de ministerios. Una cosa es cantar en campaña y otra cantar en el gobierno. Prometer es fácil; cumplir, difícil", escribió Doria Media, en su cuenta en Twitter.

La postura del empresario deja entrever que su crítica nace tras las posturas que Arce Catacora vislumbraba durante la campaña electoral, con la visión de Gobierno de reencauzar el 'Proceso de Cambio' y que ahora apunta a tomar otras medidas de ajuste ante la profunda crisis económica que atraviesa el país.

En la reunión con el Pacto de Unidad, Arce aclaró que todavía no tiene conformado su gabinete de ministros, luego de que circularan algunas listas en redes sociales; sin embargo, adelantó que debe estar constituido como la "selección boliviana", es decir, con los mejores del país.

​Entretanto, el Pacto de Unidad, en una de sus conclusiones del encuentro, resolvió "conformar un gabinete con gente comprometida e identificada con el plan de gobierno y que ha estado al frente de la dictadura".

Asimismo, se decidió no permitir el retorno de los exministros y otras exautoridades del pasado "para no cometer los mismos errores, promoviendo la participación equitativa de mujeres, jóvenes y representantes de pueblos y naciones indígenas originaria campesinas en el (nuevo) gabinete ministerial".

La posesión de los nuevos mandatarios, Luis Arce y David Choquehuanca, se realizará el 8 de noviembre en la ciudad de La Paz, después de que el MAS ganara las elecciones del 18 de octubre con el 55,10% de los votos.

En la reunión, Arce admitió que, ante la falta de recursos, está pensando en reducir el número de ministerios, que actualmente alcanza a 17. "En lugar de ampliar, tenemos que pensar en reducir, en fusionar", dijo el presidente electo del Estado.