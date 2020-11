El MAS pasa del 53% y CC está con el 29,55% en el escrutinio oficial

Escucha esta nota aquí

A más del 80% del cómputo de los votos oficiales, se consolida la tendencia adelantada el domingo por las encuestas de conteo rápido realizadas por CiesMori y Tu voto cuenta. El MAS toma la delantera con 53,6%, seguido por Comunidad Ciudadana (CC), con 29,55% y Creemos, con 14,78%. Aunque el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, dice que los números aún pueden cambiar, los analistas consideran que la tendencia es irreversible.

El proceso se desarrolla en medio de tensiones, ya que en Santa Cruz se produjeron movilizaciones en el Cristo Redentor y en la avenida Roca y Coronado, en los alrededores de la Fexpo donde se instaló la sala plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) para el escrutinio.

Antes, al mediodía del martes, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, salió públicamente a aclarar que la página electrónica del Órgano Electoral estaría 45 minutos sin presentar resultados porque se necesitaba ampliar su capacidad ante las millones de visitas de los usuarios que buscaban información sobre el conteo de los votos.

Por las redes sociales surgieron cientos de versiones que generaron susceptibilidad en los internautas, que recordaban el fraude que se produjo durante las elecciones generales del año pasado.

El candidato presidencial por Creemos, Luis Fernando Camacho, se pronunció a través de Twitter para decir: ”Estamos viviendo momentos de incertidumbre generados por una muy mala administración del proceso electoral por parte del TSE. Advertimos que quitar el conteo rápido de votos era un error. Esa fue nuestra princpal arma para detectar el fraude del 2019 y ahora no la tenemos”.

Resultados

Hasta la noche del martes, tres departamentos habían concluido con el escrutinio. En Tarija ganó la alianza de Carlos Mesa, con el 50,24%; el MAS obtuvo el segundo lugar, con 41,62% y Creemos, el tercer lugar con 5,35%.

En Chuquisaca el MAS se quedó al final con el primer lugar, con 49,01%, seguido por CC, con 45,95% y Creemos, con 2,24%. A las 17:23 de este martes el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Pando logró el escrutinio total en la región. Producto de este trabajo ganó el MAS con el 45,8 % de los votos; el segundo corresponde a Creemos con el 26,22 % de preferencia; en tercer puesto está CC que llegó al 25,89 %.

En Santa Cruz, el escrutinio alcanza el 80,93% y la alianza de Luis Fernando Camacho lleva la delantera con 45,55%; seguido por el MAS, diez puntos porcentuales más abajo, con 35,51% y CC, que alcanzó el 17,52%.

En Cochabamba, al 66,68%, el MAS lidera el conteo con 63,96%, seguido por CC, con 33,59% y Creemos, 1,19%.

En La Paz el conteo va más lento. El MAS tiene el primer lugar, con 67,67%, seguido de lejos por CC, con 29,32%, FPV con 1,65% y Creemos con 0,70%.

Los resultados de conteo rápido del domingo 18 daban como ganador en primera vuelta al MAS con márgenes muy similares. La encuesta de CiesMori para Unitel y Bolivision concedió un 52,4% de los votos a Luis Arce.

Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa estaba en segundo, con el 31,5 %, y Luis Fernando Camacho, de Creemos, con el 14,1%. Según el conteo rápido del conglomerado Tu voto cuenta, el candidato del MAS ganó la elección presidencial con más del 53%. El segundo lugar fue para Carlos Mesa con el 30,8% de los votos, y Luis Fernando Camacho fue tercero con el 14,8%.

El presidente del TSE, Salvador Romero, manifestó el martes en una conferencia de prensa, que el recuento se lo realiza en presencia de representantes de los partidos políticos y de la observación internacional, “por lo que es un proceso absolutamente transparente”.

Aseguró que los resultados tendrán todavía variaciones, los números cambian minuto a minuto. Corresponden a mesas aprobadas por los TED de los nueve departamentos del país o el TSE en el caso de la votación en el exterior.

“Vamos a concluir el cómputo en plazo”, que es de una semana, “y muchos tribunales departamentales lo harán antes como ha estado ocurriendo”. Admitió que hay un mínimo porcentaje de actas, que por la distancia, no llegaron hasta las regiones, “pero es marginal”.

Advirtió que hasta el momento, no se registraron actas anuladas, “pero es importante esperar que se cierren todas las mesas. Y si es que se registra algún caso se repetirá la votación la primera semana del próximo mes. Sin embargo, garantizó que la posesión de las autoridades se realizará en la primera quincena de noviembre.

Reacciones

El politólogo Paul Coca, opinó que el MAS ya tiene la victoria consolidada. “Estamos hablando de una tendencia que es irreversible. Es lo que se ha visto en las encuestas de conteo rápido, y lo que se ha dado. No hay por dónde perderse”, manifestó.

Agregó que en realidad, la lucha que en este momento está librándose entre los partidos “es por cada uno de los curules del Legislativo”. Además, consideró que hasta el momento no se registraron impugnaciones a las actas, “es decir que los representantes de los partidos no las han realizado y me parece extraño”.

Por su parte, el analista Carlos Cordero consideró que a estas alturas, con el 80% del avance, el conteo alcanzó un nivel “en el que ya lo que queda sumará y restará, efectivamente, pero en ningún caso revertirá nada, y llegaremos a lo anunciado por las encuestas de conteo rápido”.

Consideró que hay que tener cuidado con las proyecciones en la representación de la Asamblea, en la que se proyectan claramente tres fuerzas políticas.