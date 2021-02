El MAS pide “aplicar la ley” ante la probable inhabilitación de Iván Arias

Escucha esta nota aquí

El Movimiento Al Socialismo (MAS) negó que exista un “plan deliberado de persecución política” en contra de sus adversarios, pero demandó “aplicar la ley” en casos como el que enfrenta Iván Arias, candidato a la Alcaldía de La Paz por la alianza Somos Pueblo.



“Si la ley tiene que aplicarse para don Iván Arias, se tiene que aplicar (…).Debe defenderse con documentos y no decir que él es el espíritu santo y que un diablo lo está persiguiendo”, ironizó Pierre Chaín, candidato a concejal de La Paz por el MAS, en un contacto con EL DEBER.

Arias reveló el sábado por la noche, luego de una extensa caminata que lo llevó a más de una docena de barrios en La Paz, que se había activado una demanda en su contra por “supuestamente” haber comentado una encuesta fuera del plazo legal.

Arias no precisó qué fuerza política promovió el recurso en su contra, pero afirmó que no se quedará tranquilo. "Existe una denuncia de Sol.Bo. El MAS no tiene nada que ver con esto", respondió Chaín.

“Hay serios indicios de inhabilitar nuestra candidatura (…). Los vamos a convocar a defender nuestro derecho a participar, porque nacimos en la calle y vamos a volver a la calle”, arengó Arias a sus seguidores.

“No es perseguido político. Ahí está, es candidato. Perseguido sería si la Policía está detrás de él, tal como hizo él cuando gobernó el país. Ellos han generado la persecución en los nueve meses que estuvieron en el poder”, remarcó Chaín.

El candidato a concejal también recordó que sobre Arias existen varios procesos por hechos de corrupción cuando fue ministro de Obras Públicas durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

César Dockweiller, que protagonizó este domingo una caminata extendida por toda la ciudad, se prepara para un "cierre de campaña seguro" y zonificado para el miércoles.

El domingo 7 de marzo, cerca de 20.000 candidatos —titulares y suplentes— buscarán ser elegidos en unos 5.000 cargos regionales.