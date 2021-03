El TSE declara cuarto intermedio; este miércoles retomará el análisis del recurso con el que Manfred busca su habilitación

Escucha esta nota aquí

Los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidieron hacer un alto hasta este miércoles, a primera hora, en el análisis del recurso de excepción interpuesto por Manfred Reyes Villa, procedimiento con el que el candidato de Súmate busca habilitar su candidatura a la Alcaldía cochabambina de Cercado.

El Órgano Electoral tiene hasta este miércoles para dar una respuesta, puesto que a la medianoche de esta jornada –según el calendario electoral– fenece el plazo para que las fuerzas políticas sustituyan a candidatos inhabilitados por diferentes causas.

Manfred Reyes Villas, que fue inhabilitado por el TSE hace cuatro días, se acogió al artículo 217 de la Ley 026 de Régimen Electoral y presentó un Recurso Extraordinario de Revisión que abre la posibilidad de que el TSE corrija la inhabilitación de la candidatura.

Junto a este recurso, adjuntó documentos que certifican el pago de la deuda por la presunta compra irregular de seis motorizados cuando era prefecto de Cochabamba y razón por la que el Órgano Electoral lo bajó de la competencia electoral.

Se conoce que entre los siete vocales que conforman la Sala Plena del Ógano Electoral no existe un acuerdo para definir si Reyes Villa continúa o no inhabilitado.



Son tres vocales a favor de habilitar, dos a favor de ratificar la inhabilitación y dos que aún no deciden su voto.



El candidato de la agrupación Súmate fue inhabilitado a nueve días de las elecciones porque no acreditó de manera formal y documentada el pago de la obligación ante el TSE una deuda pendiente con el Estado.