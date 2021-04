En el MAS piden expulsar a dirigentes de La Paz y Santa Cruz, los culpan de las derrotas en las Elecciones Subnacionales

ECONOMÍA

En tiempos de Evo, la planta de urea tuvo cinco parones, líos ambientales y pérdidas

Gestión. El complejo entre 2018 y 2019, perdió $us 34,4 millones. Durante el Gobierno de Áñez las pérdidas llegaron a $us 291,9 millones. Reactivación costará $us 53,14 millones