En un audio donde supuestamente habla Paco, Arce ni Choquehuanca tienen fuerzas y Álvaro ya montó el equipo de Gobierno

Un audio que circula por las redes sociales, con la supuesta voz de la jefa de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marianela Paco, critica la poca fuerza que ejercen el virtual presidente del Estado, Luis Arce y su vicepresidente, David Choquehuanca, en la estructura política del MAS.



La vocera afirma en esa grabación que el aparato estatal ya estaría montado, al parecer, desde antes de que se realizaran las elecciones y señala específicamente a la gente del exvicepresidente Álvaro García Linera y critica la traición de Evo Morales.

“Choquehuanca no tiene fuerza, no garantiza nada de adentro (del MAS). Le falta hue….. Igual a Arce. Por eso se ha dejado montar a todo el equipo del Álvaro. Además, Arce no tiene raíz de pueblo. Y Choquehuanca, aunque tenga conciencia de pueblo, si no tiene hue….., ¿de qué te sirve? Ellos ya tienen todo el aparato montado y hasta cargos ya se han distribuido... A mí, Evo ya me ha traicionado ¿Cuándo me va a ofrecer algo? Nada. Él piensa que sigo siendo su empleada... No me voy a bajar los pantalones gratis”, manifestó, en una presunta charla que sostiene con otra persona, por vía telefónica.



En realidad, circularon dos audios. Uno que fue editado y que daba a entender la participación directa de la estructura del futuro Gobierno, de Evo Morales. El audio más completo, apunta a García Linera.

Se intentó hablar con Paco a través de su celular, se le escribió a su WhatsApp en reiteradas ocasiones, pero no contestó.



EL DEBER quiso obtener una repercusión con Sebastián Michel, quien estuvo a cargo de la vocería del MAS, hasta el lunes y manifestó que no avalaba ninguna grabación que se hubiera hecho sin consentimiento del entrevistado.



“Mi interpretación es que yo no creo en grabaciones sin consentimiento. No creo que constituya ningún tipo de prueba, ni puedo tener una demostración de su veracidad. Por lo tanto, no me pronuncio sobre videos, ni grabaciones de esa magnitud”, expresó enfáticamente. Su nombre se pronuncia en el audio.



Su ayuda es bienvenida



En una entrevista a través de un medio internacional, Luis Arce señaló hace un par de días que, si Morales quiere ayudarle, será muy bienvenido. “Pero no significa que estará en el Gobierno. Será mi Gobierno”, expresó.



Entretanto, Morales, desde Argentina, donde se encuentra refugiado, aclaró que Luis Arce es su compañero de confianza y que él sería quien conforme su equipo de Gobierno.



“A Lucho lo acompañaremos como siempre, desde los movimientos sociales, desde la militancia. Lucho es el Presidente. Lucho tiene que gobernar con su equipo y nuestra obligación como militantes, como exautoridades, como movimientos sociales, es acompañarlo para que haga una buena gestión, pese a la situación económica que vivimos por culpa de los golpistas”, expresó en una entrevista a través del medio brasileño DCM Tv.

