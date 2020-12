Evo llega a El Alto para sostener reuniones con organizaciones sociales y autoridades

Volvió tras 13 meses de dejar el poder. Evo Morales retornó este jueves a El Alto, tras haber renunciado a la Presidencia en noviembre de 2019. El líder cocalero ahora llega para sostener reuniones con organizaciones sociales y autoridades, de cara a las elecciones subnacionales.

“Muy emocionados llegamos a la ciudad de #ElAlto, La Paz. Agradecemos el cariño del pueblo que nos recibió con tanta alegría. ¡Mil gracias, hermanas y hermanos!”, posteó el jefe del MAS, que fue recibido por una multitud en la terminal aérea de El Alto.

Ayer el presidente de Diputados, Freddy Mamani, anticipó el arribo del exmandatario, señalando que llegará a la Casa Grande del Pueblo, conversará con el binomio que ahora dirige Bolivia y también con autoridades del Legislativo.

Morales cumple una gira por diferentes regiones del país para dar líneas en la elección de precandidatos a alcaldes, gobernadores, concejales y asambleístas departamentales, tomando en cuenta que la votación será el 7 de marzo.

El recibimiento:

Evo Morales has just arrived in La Paz, for the first time since the coup, and was welcomed by a huge crowd of local residents at El Alto airport.



He'll be holding meetings with social movement leaders of La Paz to organise the MAS ahead of upcoming local elections. pic.twitter.com/c6wL7FDpLc— Kawsachun News (@KawsachunNews) December 3, 2020