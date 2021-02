Evo refuerza la campaña del MAS en El Alto y dice que “con la derecha no se puede trabajar”

Escucha esta nota aquí

El expresidente Evo Morales refuerza la campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS) en El Alto, participando de concentraciones y caravanas. Da por ganadores a sus candidatos a la Gobernación y a la Alcaldía, y enfatiza que “con la derecha no se puede trabajar”.

Tal como lo hizo en días pasados en otras regiones del país, el líder cocalero intensifica sus apariciones públicas para intentar mejorar el respaldo que tienen sus postulantes de cara a las elecciones subnacionales del 7 de marzo.

“Yo, como Presidente, con la alcaldesa intenté trabajar, (pero) no se puede trabajar. Con la derecha no se puede trabajar, solo piensan en ellos”, dijo en una concentración en el puente Bolivia, recalcando que la urbe alteña no puede “perder” cinco años eligiendo autoridades que nos sean de su partido.

Diferentes encuestas muestran que el postulante del MAS a la Alcaldía de El Alto, Zacarías Maquera, está muy por debajo de Eva Copa, que aspira a la silla edil por Jallala, mientras que Franklin Flores, candidato a la Gobernación, lleva una ligera ventaja a Santos Quispe, hijo del Mallku.

“Franklin (Flores) ya es gobernador del departamento, al margen de votar por el hermano Ratuki, también va a ser alcalde, esta votación del 7 de marzo, es para defender la economía, del puebl,o no del imperio, en base a la nacionalización, la economía viene del pueblo, no del FMI”, expresó Morales.