Evo regresa a La Paz y pide consenso a sectores para elegir candidatos a subnacionales

Evo Morales se arropó del apoyo de sus militantes en la ciudad de El Alto. El expresidente regresó al departamento paceño para dar lineamientos con miras a las elecciones subnacionales y dijo que el tiempo es corto para elegir candidatos.

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) pidió a los sectores de La Paz llegar a consensos para evitar fricciones internas. Además, se refirió a su renuncia y dijo que fue provocada porque la "derecha paceña" llevó a la sede de Gobierno a la "derecha cruceña".

Morales tuvo problemas para salir del aeropuerto de El Alto. Afuera lo esperaban varios sectores y se formó una caravana para que el expresidente pueda salir de la infraestructura. Luego se dirigió al mercado Santa Rosa, donde se llevó adelante el acto de recibimiento al líder del MAS.

"Hay otra responsabilidad, (son las elecciones subnacionales. No tenemos mucho tiempo. Ayer estuvimos en Tarija coordinando. Es importante hacer una buena evaluación. La mejor forma de defender nuestro proceso de cambio es ganar todas las alcaldías y gobernaciones. Hermanos de El Alto, sé que hay muchos precandidatos, pero hay que consensuar. Me preocupa el tiempo, no hay mucho tiempo", afirmó Morales.

Luego, el expresidente se refirió a su renuncia y dijo que la "derecha paceña se trajo a la derecha cruceña a La Paz, por eso llegó Camacho". Morales calificó su salida como un "golpe de Estado" e insistió en ganar la mayor cantidad de alcaldías y gobernaciones para "blindar" la gestión de Luis Arce y David Choquehuanca.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, anunció que Evo Morales se reunirá hoy con Arce y Choquehuanca y que luego el expresidente tendrá un encuentro con las bancadas del MAS en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.