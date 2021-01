Filtran audio en el que se oye a Sosa reclamar y pedir la renuncia de funcionarios que no hacen campaña

Escucha esta nota aquí

La alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra y candidata al sillón municipal de Santa Cruz Para Todos (SPT), Angélica Sosa, pidió la renuncia de sus colaboradores que “no estén a su ritmo” en la campaña que realiza de cara a las elecciones del 7 de marzo. Un audio filtrado en las últimas horas muestra su reacción ante los resultados de una encuesta difundida el domingo, que la coloca en un segundo lugar.

En la grabación, notoriamente molesta, se escucha decir a la autoridad: “Quizá estas encuestas sean las reales o no, pero yo creo que hay un ‘no importismo’ de todos ustedes. Voy a pedir que mañana todos me presenten su renuncia”.

El registro sonoro dura 59 segundos y muestra cómo la autoridad recrimina a quienes trabajan con ella por hacerla visitar muchos barrios en concentraciones reducidas, de no más de 10 personas, recalcando que requerirá a primera hora que pongan sus fuentes laborales a disposición.

“Hoy fui a seis barrios de 10 personas en cada barrio, nadie me explicaba por qué me hacen esta tomada de pelo, que me hacen trabajar 14 horas para ver 10 personas por cada barrio, entonces pido a primera hora su cargo a disposición”, sostuvo.

Los datos del estudio de opinión de Ciesmori para la red Unitel detallan que el candidato de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Jhonny Fernández, encabeza la intención de votos con el 25,8 por ciento, 10 puntos más abajo se encuentra Sosa, de Santa Cruz Para Todos (SPT), con un 15,7 por ciento de la intención de votos.

“Es mejor que ahora pelen capucha los que están a mi lado y los que no están, y los que quieren irse con Jhonny, tienen la libertad, porque realmente me siento traicionada. Yo pido un esfuerzo común a todos, de lealtad al alcalde Percy Fernández y un esfuerzo de trabajo, no voy a admitir más peros”, insta la titular.

Exige que cada colaborador se traslade a las unidades vecinales para ganar “uno a uno el voto”, anticipando que habilitará un “chat” para que cada personero reporte, en fotografías, la campaña que realiza antes de la votación subnacional.

El audio de la candidata se hizo viral en redes sociales. EL DEBER intentó conocer la opinión del vocero de SPT sobre este audio, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

La grabación: