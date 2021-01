Gary Áñez denuncia que el “masisosismo” presionó para su inhabilitación y anuncia un amparo constitucional

Escucha esta nota aquí

Gary Añez, candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, denunció este sábado que el “masisosismo” (la supuesta alianza que existe entre el MAS y Angélica Sosa) presionó para su inhabilitación. Anunció un amparo constitucional y acusaciones contra sus contrincantes por vulnerar la norma.

En entrevista en el programa ‘¡Qué semana!’, de EL DEBER Radio, el reconocido comunicador afirmó que él incomoda al actual sistema que administra el poder en Santa Cruz, el cual, a su juicio, funciona mediante la “repartija de pegas” entre el ‘instrumento político’ y la agrupación Santa Cruz Para Todos.

“El masisosismo ha manejado la Alcaldía en el último tiempo, el 50 por ciento de las pegas han sido para el MAS, lo que habla de un cogobierno. Ahí se suma Johnny Fernández, que cuando objetó fue solo para pelear el matadero, se lo dieron y se calló”, afirmó.

Anticipó que iniciará acciones contra Angélica Sosa, Adriana Salvatierra, Johnny Fernández y Roly Aguilera, porque considera que tampoco pueden ser candidatos por diferentes vulneraciones a la norma electoral.

Áñez oficializó que, en caso de no ser restituido como postulante, acudirá ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por considerar que sacarlo de la contienda viola sus derechos.

“Deberían asociarse, una de candidata y otra de primera concejala, es el masisosismo el que está urdiendo todo esto. Adriana es traidora dentro del MAS y es traidora para Santa Cruz. En el otro lado está el otro traidor y el heredero, entonces, todo esto debe cambiar. Tocó que uno sea el que diga todo esto”, recalcó Añez.

Gary Áñez fue inhabilitado porque la Ley de Régimen Electoral indica que un candidato no podrá “dirigir programas o difundir columnas de opinión en medios de comunicación, bajo pena de inhabilitación”, hecho que supuestamente realizó al acudir a una entrevista a su exprograma radial, al que había renunciado con anterioridad.

“Uno entiende que lo pueden denunciar, pero, así como se valora la denuncia, se debe valorar lo que se presenta como descargo. Ese artículo que señalan es violatorio a los derechos constitucionales, pero principalmente está dirigido a los hombres de medios de comunicación, porque la norma dice que ningún candidato podrá dirigir programas o difundir columnas de opinión, entonces, la persona de medios que quiera incurrir en política no tiene que trabaja. Esto es violatorio”, expresó el postulante de la alianza Comunidad Ciudadana Autonomías por Bolivia.

Recalcó que su aspiración al sillón municipal es “incómoda”, debido a que “a mí no me puso el jefe de un partido, fue al revés”, denunciando que “lo que no quiere el sistema corrupto que nos gobierna es que actores, que no son políticos, participemos en las elecciones" como candidatos.

Adriana Salvatierra, candidata a la Alcaldía cruceña por el MAS, también estuvo en el programa ¡Qué Semana! y respondió a acusaciones hechas por Gary Áñez.

Con respecto a la acusación de un “cogobierno” entre SPT de Angélica Sosa y el MAS, con distribución de “pegas”, Salvatierra expresó: “No me corresponde a mí responder, pero si así fuera, les corresponde a los concejales decirlo. La verdad es que yo no he tenido conocimiento de tal alianza. Yo siempre he trabajado en el nivel nacional, pero esperamos que no”.