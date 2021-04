Iván Arias vota y afirma que espera reunirse con el nuevo gobernador porque "lo que importa es La Paz"

Escucha esta nota aquí

Después de emitir su voto y participar de la segunda vuelta de la elecciones subnacionales, el alcalde electo de La Paz, Iván Arias, afirmó que espera reunirse con el gobernador que resulte electo este domingo, ya sea con Santos Quispe, candidato del frente político Jallalla La Paz, o Franklin Flores, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La autoridad señaló que se debe trabajar por obras para los paceños y por una cultura de paz, donde se evite la confrontación. "No importa el color del gato, lo importante es que cace ratones", expresó.

"Con quien salga electo (gobernador) me voy a reunir, lo que me importa es La Paz. Primero La Paz y siempre La Paz", subrayó Arias, a tiempo de señalar que hay temas comunes con la Gobernación, entre ellos el primer nivel del sistema sanitario paceña, el de residuos y el de seguridad ciudadana. "No podemos cerrar los ojos, tenemos que tendernos la mano, abrir el corazón y los ojos por la población que tanto necesita y que espera que sus autoridades no traigan odio, sino obras y paz"

Del mismo modo, la nueva autoridad dijo que el martes dará una conferencia de prensa para detallar el proceso de transición. Adelantó que coordinará con los concejales opositores para que se tomen en cuenta sus propuestas, la cuales se enfocan en el desarrollo de la ciudad.

"Que gane el que el pueblo elija. Vamos a esperar con atención los resultados para que se respete el voto y la democracia se fortalezca", manifestó la autoridad electa tras sufragar en el recinto electoral Franco Boliviano de la Sede de Gobierno.







