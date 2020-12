Jeanine Áñez: “No se me puede adjudicar tan mala gestión”

Escucha esta nota aquí

La expresidenta Jeanine Áñez considera que el Movimiento Al Socialismo (MAS) busca “curarse en sano”, echándole la culpa por la actual coyuntura frente a la segunda ola de la pandemia del Covid-19. Recuerda que el masismo administró el país durante 14 años y no hizo nada por mejorar el sistema de salud.

“Me parece irracional. El actual presidente creo que quiere curarse en sano con esas observaciones, el país no debe olvidarse que ellos vienen de gobernar 14 años y en 11 meses no se me puede adjudicar tan mala gestión, y en pandemia”, dijo la ahora candidata a la Gobernación de Beni.

Enfatizó que, pese a las condiciones precarias en las que recibió el Estado, se “logró controlar la pandemia”, recordando que cuando dejó el poder se registraban 50 casos por día y ahora suman más de mil.

“Nosotros hicimos las gestiones para tener la vacuna y ahora intentan descalificar, pero no pueden tapar el sol con un dedo, fueron 14 años de gestión donde había mucho dinero, donde pudieron administrar mejor y dejarnos mejores condiciones de vida”, agregó Áñez en entrevista con el periodista Jorge Tejerina de Cadena A.

También contó que el quiebre con Demócratas viene de hace tiempo, de las elecciones de 2019, ratificando sus críticas a la forma en la que se conduce ese partido. “La democracia interna es inexistente, no porque una tenga aspiraciones, quería que el partido devuelva lealtad con lealtad, pero al tomar una decisión de renunciar, manifesté mi desacuerdo porque había muchas cosas que se hacían con discrecionalidad”, agregó.

Y recalcó que su candidatura a la administración regional de Beni por la alianza ‘Ahora’ surge para mejorar la gestión en ese departamento, que, a su juicio, tiene décadas de retraso frente al resto del país.