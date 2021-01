Jhonny Fernández denuncia que ‘rodillo’ en el Concejo Municipal no deja fiscalizar proyectos

Escucha esta nota aquí

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Jhonny Fernández, denunció este sábado que la mayoría oficialista del Concejo Municipal impide el trabajo de fiscalización a la administración edil.

El político dijo estas aseveraciones en el programa Qué Semana de EL DEBER Radio, donde repasó su rol como concejal y el desarrollo de su campaña rumbo a las elecciones subnacionales del próximo 7 de marzo.

Fernández, dijo que incluso tuvo que acudir a la Contraloría General del Estado para que realicen auditorías especiales a siete obras.

"Yo me canse de reclamar en el Concejo, porque siempre me ganaban por mayoría. Ellos creían que estaba bien, qué me queda de acuerdo a la Ley 1178, pues ir a la Fiscalía y a la Contraloría para que investiguen", dijo.



Sostuvo que entre las obras observadas están la compra del terreno del nuevo vertedero de basura, la adquisición de maquinarias, entre otros proyectos.



Fernández, que también fue alcalde, sostuvo que durante su administración la fiscalización fue más dura.



El candidato aseguró que ganará las elecciones y se siente "estremecido por el apoyo que recibe de la gente" en su campaña, porque los vecinos quieren un cambio.

“Tenemos la mejor propuesta, 15 años estuvimos adormecidos”, señaló.

