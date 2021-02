La Sala Plena del TSE decidirá este viernes si Manfred sigue o no en carrera electoral

Escucha esta nota aquí

Hasta mediodía se conocerá si Manfred Reyes Villa sigue o no en carrera de cara a los comicios subnacionales. La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) debatirá su caso durante la mañana de este viernes.

La información fue proporcionada por el vocal Óscar Hassentoufel, quien adelantó que el tema será considerado a partir de las 09:00 y se podría tener una resolución hasta mitad de la jornada, dilucidando la situación del exprefecto, que actualmente lidera la intención de voto en Cochabamba.

“Hoy, desde las 09:00, vamos a considerarlo, calculo que hasta mediodía habrá la resolución”, dijo la autoridad en entrevista con el portal Urgente.bo.

En las últimas horas, Reyes Villa denunció que el Gobierno del MAS “instrumentaliza la justicia” para dejarlo fuera de la contienda, en referencia a la sentencia del Tribunal Supremo Judicial (TSJ), que obliga al candidato a pagar Bs 2.3 millones por la compra presuntamente irregular de seis vehículos para la ahora Gobernación.

“Cuando han visto que soy ganador están buscando cómo me inhabilitan (…) No es una sentencia ejecutoriada, no nos citó el juez, nosotros nos adelantamos y hemos pagado, pero están buscando revertir este proceso. Hay tanta carga procesal y que la reviertan en menos de una semana sería muy obvio. La injerencia del poder ejecutivo en el judicial es evidente, se está instrumentalizando la justicia, no se respeta el estado de derecho”, advirtió Manfred.

El 18 de febrero, el TSJ declaró infundado un recurso de casación (última instancia de apelación) que interpuso la representación legal de Reyes Villa, ratificando que el candidato debía al Estado por la adquisición de los motorizados, pese a una sentencia de 2016 a su favor. Además, en las últimas horas, el ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que “corresponde la inhabilitación”.