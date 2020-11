Lanzan monedas, billetes de Alasita y le gritan ‘vendido’ a Pumari; él pide disculpas a Potosí

Escucha esta nota aquí

“Vendido”, “fuera” y “cobarde”, fueron algunos de los gritos e insultos que una gran multitud lanzó contra Marco Pumari, quien fue candidato a la Vicepresidencia de ‘Creemos’ y que este miércoles acudió a una convocatoria que él mismo realizó en puertas de la catedral, en la plaza 10 de Noviembre de Potosí.

Le lanzaron tomates, huevos, monedas, billetes de Alasita y otros objetos, mientras algunos de sus simpatizantes trataban de defenderlo. La agresión llegó al grado que Pumari tuvo que salir corriendo, ingresando al interior de oficinas de una cooperativa, para evitar más desmanes y riesgos para su integridad física.

“No quiero desafiar a nadie, se ha distorsionado, quiero estar acá para que me insulten a mí, no a mi familia ni a mis hijos. Han amenazado con quemar mi casa, no soy cobarde para escapar, han dicho que ya tengo casa en Santa Cruz, que me han dado movilidades, eso es falso”, se limitó a decir el exlíder cívico de la Villa Imperial.

En determinado momento también pidió “disculpas” a la población “por no haber hecho comprender ni entender el objetivo de mi candidatura” y aseguró que permanecerá en esa región del país, pero alejado de la política, según una transmisión de El Potosí.

