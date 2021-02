Manfred: “Como saben que soy ganador, ahora están buscando cómo me inhabilitan”

Escucha esta nota aquí

El candidato a la Alcaldía de Cochabamba por Súmate, Manfred Reyes Villa, advierte una acción netamente política detrás de las acciones que buscan su inhabilitación antes de las elecciones subnacionales del 7 de marzo.

En entrevista con EL DEBER Streaming, el político aseguró que la sentencia en su contra por la compra presuntamente irregular de seis vagonetas que no estaban comprendidas en el presupuesto departamental, cuando era prefecto en 2006, no fue ejecutoriada.

“Cuando han visto que soy ganador están buscando cómo me inhabilitan (…) No es una sentencia ejecutoriada, no nos citó el juez, nosotros nos adelantamos y hemos pagado, pero están buscando revertir este proceso. Hay tanta carga procesal y que la reviertan en menos de una semana sería muy obvio. La injerencia del poder ejecutivo al judicial es evidente, se está instrumentalizando la justicia, no se respeta el estado de derecho”, dijo.

Asegura que se adelantaron al cumplimiento de la disposición judicial, con el pago del 50 por ciento de los 2.3 millones de bolivianos que costaron los motorizados, enfatizando que no hubo un daño económico en esa gestión, porque los vehículos todavía son utilizados.

Manfred dice que confía en que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no se dejará “presionar” y que no invalidará su candidatura, atribuyendo al expresidente Evo Morales el intento de su inhabilitación, con la “instrumentalización de la justicia”, que agilizó su proceso después de cinco años.

“La situación es más política, que después de cinco años saquen esta sentencia es bastante preocupante para el Poder Judicial, nosotros hemos presentado una complementación y enmienda, se han ratificado en esta última sentencia, pero nosotros hemos presentado una queja, todavía tenemos un amparo, entonces, todavía podemos pagar, como hemos pagado, para evitar que se nos inhabilite, no hay motivo para inhabilitarme, a menos que haya una acción netamente política”, recalcó el candidato.

El 18 de febrero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró infundado un recurso de casación (última instancia de apelación) que interpuso la representación legal de Reyes Villa, ratificando que el candidato debía al Estado por la compra de seis vehículos, pese a que existía una sentencia de 2016 a su favor. Además, en las últimas horas, el ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que “corresponde la inhabilitación”.

Una última encuesta de la empresa Focaliza, presentada hace cuatro días, indica que Manfred tiene un 60,4 por ciento de respaldo electoral, lejos de Nelson Cox, postulante del MAS, que llega a 16,4 por ciento.