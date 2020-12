Marinkovic es propuesto candidato a la Alcaldía cruceña

Escucha esta nota aquí

Sectores de Unidad Nacional pretenden llevar a Branko Marinkovic como su candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. El expresidente del Comité pro Santa Cruz y exministro de Economía de Jeanine Áñez, fue propuesto para el cargo por un grupo de Unidad Nacional.

En conversación con EL DEBER, el empresario cruceño explicó que ha tenido conversaciones con Samuel Doria Medina, jefe de dicho partido, pero que no confirma ni descarta nada por el momento, porque es un tema que analizará aún. “Por el momento no hay nada confirmado. No puedo decir ni sí, ni no”, explicó.

Además de la decisión de Marinkovic, queda por ver el lado legal de su posible candidatura, ya que las normas electorales exigen una residencia en la circunscripción por la que se opta de al menos dos años.

Marinkovic volvió al país este 2020 luego de pasar nueve años como refugiado político en Brasil, país que lo acogió tras ser investigado y procesado por el denominado caso terrorismo II, el proceso que fue originado en las muertes del hotel Las Américas, en 2009, y que involucró a buena parte de la dirigencia política cruceña, opositora a Evo Morales.

Marinkovic acompañó a Jeanine Áñez como ministro de Economía durante sus últimos meses de mandato y antes de dejar el cargo aseguró que dejaba en las arcas del Estado más de Bs 17.000 millones.