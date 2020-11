Mensaje de Tuto a Evo: “No pierdas la oportunidad de guardar silencio”

Escucha esta nota aquí

El expresidente, Jorge Tuto Quiroga, le envió este martes un duro mensaje a Evo Morales, de no perder la oportunidad de “guardar silencio”, a tiempo de recordarle que su partido, el MAS, logró una victoria electoral sin requerir de todo el aparato estatal.

Mediante su cuenta en Facebook, el excandidato reaccionó ante el protagonismo que cobra el líder cocalero tras la victoria electoral de Luis Arce, recomendándole escuchar a la gente y no perjudicar al próximo Gobierno.

“Escucha lo que tu gente dice: tienes problemas y los perjudicas. No pierdas la oportunidad de guardar silencio”, posteó quien fuera aspirante a la Presidencia por ‘Libre21’, aunque declinó su postulación antes del sufragio.

Manifestó que el partido de Evo “sin jets presidenciales, sin aparato estatal, sin tu publicidad, sin tu candidatura, sin tu TSE y sin tu fraude.... sacó más votos que tú”, en referencia a la holgada diferencia que virtualmente saca Arce.

Lea también USTED ELIGE Murillo señala que Evo es pasado: “Perdió poder, otros vientos soplan” El exministro de Gobierno reacciona ante las afirmaciones del líder cocalero sobre sus procesos judiciales. Morales señaló que el exhombre fuerte de Áñez escapará del país

Al interior del MAS existe un debate sobre la pertinencia o no del retorno de Morales a territorio nacional. Algunas voces consideran que no es prudente y que no existen garantías, mientras otras piden coordinar su regreso lo antes posible.

El propio Evo manifestó en la víspera que los 30 procesos judiciales que hay en su contra, por terrorismo, fraude electoral y estupro, se “caerán” y que podrá arribar a Bolivia con tranquilidad.