Morales dice ser “víctima de Almagro” y responsabiliza a Mesa por las “masacres”

El expresidente Evo Morales dijo ser una “víctima” de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y aseguró que se hará cargo personalmente del proceso judicial internacional contra la autoridad.

En medio de la conferencia de prensa que brindó este viernes desde Argentina, Morales enfatizó que buscará por todos los medios una sanción contra el personero, para que no suceda lo mismo que en Bolivia, donde a su juicio, se propició un “golpe de Estado”, vulnerando la voluntad de la población.

“En caso de Luis Almagro, he sido víctima, tanta víctima, eso sí, nos vamos a hacer cargo, no solo por Evo sino por el pueblo boliviano, que nunca más haya como Luis Almagro”, manifestó el líder cocalero.

Abrió la posibilidad de una “amnistía” en el país, para que “instancias correspondientes hagan investigación” sobre los hechos registrados en 2019. “No tenemos ese carácter vengativo, no conozco eso”, recalco.

Respecto a los comicios de la pasada gestión, recalcó que “no estamos mintiendo, desde el primer momento dijimos que no hubo fraude, yo vengo de una familia muy humilde y mis valores, mi padre y madre me enseñaron a no robar, ni mentir ni ser flojo”.

Finalmente, responsabilizó al líder de Comunidad Ciudadana (CC) por la muerte de bolivianos en medio de las movilizaciones. “Convocó a movilizarse y quemaron tres edificios de cortes electorales departamentales. Por debajo pedía segunda vuelta y públicamente pedía convulsionar”, recalcó.