Notifican a Rafael ‘Tata’ Quispe sobre su condena por acoso político; tiene 15 días para apelar

Rafael ‘Tata’ Quispe fue notificado formalmente este martes sobre su sentencia de dos años de cárcel por acoso político contra la dirigente afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), Felipa Huanca, y ahora cursa un plazo de 15 días para una apelación.

“Hermanos y hermanas, fui notificado de la sentencia que me dieron por 2 años y ser recluido en la #carceldeSanPedro. No me voy a escapar, no me esconderé. Claramente se ve que es un accionar político contra mi candidatura a la gobernación del departamento de #LaPaz”, afirmó.

El exdiputado y candidato a la Gobernación de La Paz por la agrupación ‘Somos Pueblo’, recibió el fallo, que indica que debe cumplir su privación de libertad en la cárcel de San Pedro, aunque la norma contempla que pueda existir un perdón judicial, al ser una condena mínima.

Quispe, en su momento, dijo que acogerse al perdón judicial sería reconocer que cometió un delito, razón por la que anunció que objetará el dictamen emitido por esa primera instancia, incluso desafiando a que lo detengan y lo lleven a la cárcel.

La notificación:

El caso data de 2015, cuando Huanca presentó una querella en contra de Quispe, acusándolo de haberla “perjudicado” en su postulación a la Gobernación de La Paz con denuncias públicas sobre hechos de corrupción en la administración del Fondo Indígena.

Para que el postulante sea inhabilitado de la contienda electoral debe existir una sentencia ejecutoriada, razón por la que se deberá esperar el resultado de la apelación que el político pueda realizar ante otras instancias judiciales.

