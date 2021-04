Pando: policía detiene a acusados de "comprar votos"

Escucha esta nota aquí

En Cobija, la Policía Boliviana detuvo a varias personas acusadas supuestamente de intentar "comprar votos" en las cercanías de los recintos electorales.

En un primer operativo, los uniformados intervinieron a ocupantes de un minibús, donde supuestamente pagaban a los ciudadanos a cambio del voto. Se trata de militantes del MAS, que luego fueron liberados, pues a decir de Pablo Lima, del MAS, "todo fue un mal entendido".

En otro caso, la policía detuvo a 3 personas del Movimiento Tercer Sistema, acusadas también de comprar el voto.

Yeldin Crespo, del Movimiento Tercer Sistema, desmintió que se estuviera pagando por voto. Dijo que lo se estaba haciendo era repartir "comidita a personas que van a emitir su voto sin haber desayunado".

Crespo dijo que quienes no están detenidos son las personas del MAS que (supuestamente) estaban pagando a los ciudadanos por su voto. "Me siento indignada como ciudadana. Hay videos, evidencias, de esa gente que estaba repartiendo dinero, pero no están detenidas", manifestó.

En otro incidente, la policía arrestó al excandidato a concejal en Cobija por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Tetsu Mukay. Señalan que una discusión dentro del recinto electoral, por el uso o no de teléfonos, desencadenó en una agresión.

Pando define un nuevo gobernador entre los candidatos del MAS , Miguel Becerra, y MTS, Regis Richter. El 7 de marzo, una diferencia de 1.086 votos colocaba por delante a Becerra, una diferencia mínima teniendo en cuenta que un 20% de los votos, algo más de 10.000, optaron por otras opciones.