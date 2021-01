Pobladores vistieron con pollera al presidente del Concejo Municipal de Cocapata

Escucha esta nota aquí

Félix Padilla Aguilar, presidente del Concejo Municipal de Cocapata, Quillacollo (Cochabamba), fue vestido con pollera por un grupo de pobladores que protestaba por el registro de candidatos del MAS para los comicios subnacionales.

El afectado había comprometido la presencia del alcalde en una reunión, pero la autoridad no se hizo presente y esto desató la molestia de los movilizados, que hace poco protagonizaron un bloqueo en uno de los tramos de la carretera a occidente.

“No todos somos iguales. Es cierto que me han colocado una pollera porque me comprometí a que el alcalde se haría presente en la oficina, pero él estaba haciendo trabajos técnicos y por eso no pudo venir y tal vez eso no entendió la gente”, contó a Opinión el concejal.

Existen diferencias políticas en esa localidad, entre seguidores de Simón Choquevillca, quien no figuraba en las listas de candidatos de las elecciones subnacionales de marzo de este año, que denuncian imposición por parte de la dirigencia del MAS.