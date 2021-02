Rafael Quispe: “El MAS me tiene miedo, por eso me sentencian”

Escucha esta nota aquí

Rafael Quispe, candidato de ‘Somos Pueblo’ a la Gobernación de La Paz, anunció que “ya no aguantaré payasadas”, frente a la sentencia que en la víspera emitió un tribunal de La Paz por la denuncia de “acoso político” que presentó la dirigente afín al MAS, Felipa Huanca.

Sostiene que los dos años de cárcel dispuestos buscan afectar su campaña política porque el oficialismo teme que gane los comicios subnacionales. “Quieren escarmentarme para que baje mi postulación, para que nunca más nadie se anime a denunciar hechos de corrupción”, dijo.

En entrevista con ‘Noches Sin Tregua’ de cadena A, el exdiputado anunció que el miércoles se presentará ante el Tribunal Primero de Sentencia de la sede de Gobierno, para exigir que se cumpla su pena privativa de libertad, aunque la norma establece que condenas menores a dos años no requieren cárcel.

La entrevista:





“Ocurrió un hecho sin precedentes, a quien ha denunciado la corrupción han sentenciado y a los que no han dejado pasar oxígeno les han dado una amnistía, eso es un hecho ‘sui géneris’”, comentó Quispe.

Enfatizó que “el MAS mie tiene miedo, por eso me sentencian, para que no haga campaña. Vengan señores policías si quieren detenerme, yo no me voy a escapar como Evo Morales, no me corro, voy a afrontar la justicia”, recalcando que el Gobierno da impunidad a quienes protagonizaron hechos vandálicos en 2020, pero persigue a opositores.