Reaparece Quintana junto a Evo en la reunión de candidatos del MAS en el Chapare

Forzados aplausos se escucharon cuando el expresidente y jefe de campaña del MAS, Evo Morales presentó a su exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana como el primer orador en la reunión que sostiene Morales con los candidatos subnacionales de Cochabamba.





“Va a exponer el compañero Juan Ramón Quintana, ex ministro de la Presidencia, fundamentalmente el tema ideológico, Juan Ramón quiero que provoque a la nueva gestión, hay que refrescar un poco la historia, la memoria, repito nuevamente compañeros, si no tenemos formación ideológica, si no sabemos de dónde venimos, a dónde vamos con seguridad vamos a tener problemas”, dijo Morales al presentar a su excolaborador.





Así, más de un año después de estar ausente en reuniones con los dirigentes y bases masistas, el exministro apareció ataviado de una remera blanca, un pantalón biege y con una guirnalda de coca en el cuello. Abordó la gestión de las próximas autoridades y dijo que hay tres tipos de autoridades que se pueden forjar.





Dividió a los aspirantes en tres grupos, las autoridades que piensan en realizar su gestión adecuadamente; aquellas que quieren satisfacer un deseo personal y las que llevarán su trabajo más allá de una gestión de gobierno municipal y departamental.





“Esos compañeros no están equivocados, están en la vía correcta, de la resistencia, de la lucha, del enfrentamiento previo a los poderes tradicionales, racista, excluyente, esos compañeros que se sienten parte de un proceso histórico, que se sienten parte de un eslabón de este gran proyecto histórico”, dijo exaltado el exministro y empezó a cosechar los aplausos de los candidatos a concejales, asambleístas, alcaldes y gobernadores que llegaron hasta Villa Tunari.





Quintana dijo que esta elección no es un episodio administrativo electoral porque detrás de este proceso la lucha contra los adversarios políticos sigue y demandó la responsabilidad de seguir impulsando el proceso que empezó con la victoria del MAS en las elecciones generales de octubre de 2020.





“Entonces nuestra responsabilidad es política, porque nosotros impulsamos un proyecto de transformación histórica, esa es nuestra responsabilidad y tenemos que poner todo el esfuerzo a esa responsabilidad histórica, porque el que no lo hace traiciona a aquello por lo que se peleó hace 500 años para dejar de ser colonia”, arengó.





El exministro no tuvo empacho en levantar a los muertos de Sacaba y Senkata y exaltar a los candidatos que escuchaban sus palabras, dijo que el que no cumpla esta tarea de impulsar el proyecto del MAS estaría traicionado la memoria de los fallecidos en los sucesos de octubre y noviembre de 2019.





“Estaríamos traicionando a nuestros compatriotas que han dado su vida en Huayllani, en Sacaba; en El Alto, en Senkata, estaríamos traicionando a todos aquellos que dieron su sangre”.





Otros exministros





Si bien Quintana abordó el tema ideológico, Morales invitó a otros dos ex ministros para que expliquen a los candidatos lo que enfrentarán en la gestión que les toque desempeñar. En la tarde expondrá el exministro, Héctor Arce, sobre las leyes administrativas del Estado.





El ex canciller, Fernando Huanacuni estará a cargo de las explicaciones de la historia indígena campesina y la responsabilidad de esas autoridades.





La reunión debía ser un ampliado nacional con todos los candidatos del MAS a escala nacional; sin embargo, las pugnas internas llevaron a suspender este encuentro hasta una nueva convocatoria, dijo el vicepresidente del MAS, Gerardo García.

