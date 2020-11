Recuento de votos en el exterior concluye y gana el MAS

Escucha esta nota aquí

El voto en el exterior concluyó la noche del martes y fue el quinto escrutinio oficial que arrojó cifras finales. En el reporte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el ganador es el MAS con 68,94 % de los votos; le sigue Comunidad Ciudadana (CC) con el 16,77 % ; Creemos alcanzó el 11,69 %; los dos últimos lugares les corresponden a FPV con 1,63 % de electores y PanBol que llegó al 0,99 % de votos fuera del país.





Este recuento es el único en el que participa la sala plena del TSE y de acuerdo con estos datos, el MAS logró la preferencia de 112.175 votantes en 29 países; mientras que CC logró el voto de 27.265 compatriotas mientras que la alianza Creemos obtuvo 19.014 votos.





El informe señala que el nivel de participación, según las actas, fue del 56,51 % de bolivianos que asistieron a los centros de votación. Había 301.631 bolivianos habilitados, pero solo se emitieron 170.457 votos entre válidos, blancos y nulos.





El voto en el exterior es de carácter voluntario y no existen multas para los ciudadanos que no votan. Asimismo, tiene incidencia solo en la votación para presidente y vicepresidente y no así para legisladores.