Reyes Villa asegura que “se ha tenido que cancelar” el cargo coactivo en su contra

Manfred Reyes Villa, candidato a la alcaldía de Cochabamba por la alianza Súmate, afirmó que para no quedar inhabilitado en la carrera electoral canceló el cargo coactivo que pesa en su contra por la compra de vehículos con fondos públicos.



“Para evitar problemas se ha tenido que ir a cancelar y no estar inhabilitado. Que la familia cochabambina tenga la seguridad que estamos en carrera, que estamos habilitados”, declaró Reyes Villa en una entrevista que concedió al programa Buena Noche del periódico Opinión.



La entrevista fue divulgada a través de las redes sociales luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazara la solicitud de enmienda, aclaración y complementación a una sentencia coactiva que pesa contra Manfred Reyes Villa por la compra de seis vehículos.



El candidato, que aparece como favorito en las encuestas de tendencia electoral, afirmó que tuvo que sortear al menos 12 escollos legales para poder mantenerse en carrera.



“Qué no han hecho para sacarme de carrera y nuestra respuesta siempre ha sido legal a todas las impugnaciones. Hemos ganado una acción cautelar que nos permite competir a todos los que hemos estado fuera del país (…). Estamos en carrera a pesar de que han aparecido dos sentencias ejecutoriadas”, declaró el aspirante a la silla edil cochala.



La semana pasada, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmó una sentencia de un proceso coactivo por Bs 2.3 millones que fue promovido contra Reyes Villa por la Contraloría del Estado. Ese cargo ejecutoriado puede frenar su carrera electoral, de acuerdo con la Ley 026 de Régimen Electoral.



Ante esta sentencia, Reyes Villa presentó un recurso de casación pero el TSJ le denegó la acción y este martes ese mismo tribunal le denegó la enmienda en la que pedía establecer si los seis motorizados que son objetos de la contienda estaban al servicio del Estado.



Mauricio Muñoz, abogado de Reyes Villa, anticipó que recurrirán al Tribunal Constitucional para que el TSJ revise las observaciones de fondo que tendría ese fallo coactivo.